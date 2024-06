Concerti Beky: "Obiettivo 250mila spettatori"

Edizione ricca quella del Bay Fest 2024, come sempre ad agosto al Beky Bay di Igea Marina. Con una novità: una data extra a giugno chiamata ’Road to Bay Fest’, un concerto anteprima con uno dei gruppi più storici e famosi della scena Punk californiana, i Descendents. "Un buon preludio a quello che sarà un Festival che non presenta gruppi noti ad un vasto pubblico ma che nell’ambiente del Punk Rock sono apprezzati da chi segue questo genere musicale. "E’ certamente un festival più di nicchia quest’anno – dichiara Lorenzo Libici, uno dei proprietari del Beky – ma con band più ricercate e volute dal pubblico. Siamo andati alla ricerca di band che sulla scena Punk sono le più seguite, e parliamo ovviamente di band storiche del Punk Rock". Il festival si svolgerà il 12, 13 e 14 agosto, e tra i nomi di spicco alcune band che al Beky sono di casa, come gli svedesi Millencolin che si esibiranno il 13 agosto, e nella stessa data i Less Than Jake che lo scorso anno allo Slam Dunk tennero una esibizione travolgente. Il 12 agosto gruppo di spicco Alkaline Trio, e il 14 i Naska. Ma c’è un’altra novità importante che sarà apprezzata dal pubblico, anticipa Libici: "Quest’anno abbiamo puntato su un taglio netto al prezzo dei biglietti, che sarà di 20 euro a giornata, ed è un passo notevole per venire incontro ad un pubblico che per questo genere musicale si sposta di parecchi cholometri, se si pensa che il prezzo medio per questo genere di festival è di 35 euro circa". Lo scorso anno nei

quattro mesi di attività sono state 200.000 le persone che sono entrate al Beky (di cui solo 30.000 nelle giornate dello Slam Dunk) ma quest’anno l’sticella è fissata dagli organizzatori a 250.000. La stagione dei concerti al Beky Bay prevede poi Silent Bob & Sick Budd il 19 luglio, il 26 luglio il Summersad Fest con ospiti live, un Festival Funk di un giorno il 3 agosto con The Trammps, esponenti di spicco della soul disco con la loro unica data italiana, Massimo Pericolo il 10 agosto, Rose Villain il 23, mentre a chiudere la stagione sarà il reggae di Alborosie & Shengen Clan il 29 agosto. "Il fatto che eventi musicali di questo tipo abbiano un seguito negli anni – afferma Emanuele Campana, presidente dell’Associazione albergatori – è segno di un’ottima organizzazione e di un territorio felice di accoglierli. L’immagine è di una città che allarga l’offerta artistica, che propone eventi con gruppi anche di grande richiamo. L’ospitalità che richiedono questi eventi non è sicuramente la classica settimana di una famiglia tipo, ma fa comunque crescere e muovere il sistema turismo. La spirale deve comunque essere positiva e il Bay Fest contribuisce a farlo, non solo con i pernottamenti ma anche come ricaduta sui vari ristoranti, bar e pub".