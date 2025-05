Concerti, buffet e il Mago Fiollo per la festa con tutti gli ospiti

Open day per il ’Valloni’ sabato pomeriggio. La sede centrale di via di Mezzo apre le sue porte alla città con l’evento Valloni in festa, a partire dalle 15. "Sarà un’occasione – spiegano dall’amministrazione comunale – non solo per scoprire la struttura, ma soprattutto per conoscere le persone, i progetti, i valori che ogni giorno rendono questo luogo un presidio insostituibile per la salute e il benessere degli anziani".

Ad aprire le danze sarà la presentazione del laboratorio di ceramica condotto da Veronica Zavoli, realizzato in collaborazione con la scuola primaria Toti. Seguirà lo spettacolo di magia a cura del mago Fiollo (foto), per grandi e piccoli.

Il momento musicale sarà affidato agli studenti del conservatorio Lettimi, diretti e accompagnati dai professori Bellini alla tromba, Benedetti alla chitarra e Salvatori al flauto, mentre a chiudere il pomeriggio di festa al ’Valloni’ sarà il buffet preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero Malatesta, accompagnato dalla musica dal vivo di Alex Magnani e Paolo Sgallini.