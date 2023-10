Concerti da Bach al giovin Beethoven

Da Cristoph Friederich Bach a un Beethoven ’ragazzino’: in arrivo un doppio appuntamento proposto dalla Sagra Musicale Malatestiana. Il primo è incentrato sul periodo Barocco. Sabato 4 novembre alle 21 al Teatro degli Atti va in scena Cassandra, cantata drammatica composta da Johann Christoph Friedrich Bach (uno dei circa venti figli di Johann Sebastian, metà dei quali ottimi musicisti). Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra il titolo del concerto, con Arianna Lanci mezzosoprano, Roberto Noferini e Karla Alejandra Bocaz Muñoz violini, Gilberto Ceranto Junior viola, Giacomo Grava violoncello. Chiara Cattani maestro al cembalo e concertatore. Dal Settecento al Novecento: la serata sarà conclusa con l’esecuzione di un brano di Rossella Spinosa (1971).

Sette giorni dopo, sabato 11 novembre alle 17 al teatro Galli un’autentica chicca. Titolo "Beethoven Zero". Ovvero, in prima esecuzione assoluta sarà suonato il concerto per pianoforte n.0 Wo04 composto da Beethoven a quattordici anni, nella ricostruzione di Paolo Marzocchi. Il brano "è al centro di un programma impaginato per dar risalto al valore dei solisti della WunderkammerOrchestra con Carlo Tenan sul podio e Marco Vergini al pianoforte". Per il pianista che intenda misurarsi con Beethoven la scelta del repertorio del genio di Bonn è vastissima. Le 32 sonate per pianoforte, i 5 concerti per piano e orchestra sono un banco di prova ineludibile. Con tali opere si sono misurati i più grandi solisti di tutti i tempi. Il concerto riminese dell’11 novembre vedrà, per la direzione di Tenan e il solista Vergini, la partecipazione dell’Amai String Quartet. Nella prima parte del concerto saranno eseguite, di Danilo Comitini, "Coreocromie". Sei movimenti per ensemble dai Balletti Lamentabili di Biber. A seguire, dello stesso Heinrich Ignaz Franz Biber, Battalia a 10 (Orchestrazione per WunderKammer Orchestra di Paolo Marzocchi).

Mario Gradara