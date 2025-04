Concerti ’disegnati ’ e tanti ospiti. Tre giorni da Regina dei fumetti

Si alza il sipario oggi sul Regina Fumetti festival, la terza edizione della rassegna di tre giorni in cui i fumetti diventano spettacoli, i concerti sono disegnati e l’illustrazione sarà la star indiscussa del teatro. Inaugurazione alle 18, alla Galleria Santa Croce (via Pascoli 21) con il taglio del nastro di 30 anni di Squadro, mostra che celebrerà il trentennale della galleria-laboratorio di serigrafia Squadro. Alle 19 il festival si sposta nel negozio di Acqua Salata per inaugurare la mostra Sneakers illustrated (l’ingresso è gratuito), poi spazio all’aperitivo e al Cobra deejayet. In serata alle 21 il festival approda al cinema: al Salone Snaporaz si terrà la proiezione del film Paprika di Satoshi Kon, poi a seguire Heavy metal di Gerald Potterton (biglietti in vendita allo Snaporaz). Venerdì poi si prosegue con tanti altri eventi, tra cui il ’Concerto disegnato’ di Francamente. Sabato il gran finale con gli ultimi appuntamenti. Alla sera al Teatro della Regina (20.45) si partirà con lo spettacolo Modern Earths - Plantasia illustrata, che poi lascerà il palco al celebre disegnatore Makkox (Marco Dambrosio) in Spiegoni e cartoni animati, l’intervista disegnata che sarà condotta dal direttore artistico del festival Alessandro Baronciani. Concerti e film, illustrazioni, disegni per un festival più animato che mai.