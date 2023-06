Concerti, divertimento, mercatini Splende l’Alba degli eventi

Grandi concerti, divertimento per i bambini, i ricordi e i personaggi di Riccione. Torna l’Alba a Riccione con il calendario di eventi estivi proposto e organizzato dal comitato Riccione Alba guidato da Giorgio Fortunato. Il primo giorno da segnare è quello odierno quando dalle 21,30 i giardini dell’Alba torneranno a essere lo spazio dedicato ai bambini. Per i più piccoli gli appuntamenti saranno bisettimanali con sei date in tutta la stagione. Il 7 luglio, in occasione della Notte Rosa il comitato intende dare il proprio contributo con un concerto importante. Si esibiranno sulla spiaggia libera davanti a piazzale Azzarita i Musaico Folkestra, la tribute band dei Nomadi.

Ieri, alla presentazione del calendario erano presenti Sergio Reggioli e Marco Petrucci, nomi legati alla storia decennale dei Nomadi. I grandi concerti torneranno in settembre in occasione della MotoGp, quando l’8 settembre sulla sabbia si esibiranno i Radio Kom, la tribute band di Vasco Rossi. Non poteva mancare il Festival delle storie e delle arti curato da Alessandro Formilli e Annalisa Callegati, giunto quest’anno alla nona edizione. Anche quest’anno rivive la riccionesità attraverso i personaggi, gli aneddoti, le storie che sono le fondamenta della Riccione d’oggi.

Nei mercoledì tra il 12 luglio e il 23 agosto vedremo Giuseppe Lo Magro, Fosco Rocchetta, Armando Semprini, Edmo Vandi e altri ancora. Infine tutti i lunedì e al sabato, tra viale Cilea e il lungomare Goethe, i mercatini dell’artigianato.

a. ol.