Concerti e lezioni per celebrare la giornata internazionale del jazz

Concerti, lezioni aperte, lezioni-concerto e jam session. Anche quest’anno San Marino celebra l’International jazz day con una serie di iniziative culturali e divulgative con la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti (foto). Domenica 30 aprile alTeatro Titano Sara Jane Ghiotti & Gershwin Quintet eseguiranno brani tratti dal loro nuovo programma di concerti La vie in blue, un viaggio musicale dedicato alle figure di George Gershwin ed Édith Piaf. Questo l’evento principale della rassegna che avrà inizio più di qualche giorno prima, esattamente martedì della prossima settimana, sempre al Teatro Titano, ma al mattino (alle 11) con Charlie Parker, prega per me: parole e musica della Beat Generation, a cura di Michele Selva, in collaborazione con Istituto musicale sammarinese e la scuola secondaria superiore. Il mercoledì successivo, 26 aprile, alle 20 è prevista la lezione concerto aperta al pubblico in collaborazione con gli allievi dei corsi liberi dell’Istituto musicale del Titano e Rimini jazz club. Poi sabato 29 aprile, il giorno prima del concerto finale, alle 11.30 è in programma Rialto Ripples Rag, la lezione-concerto per le scuole medie in collaborazione con Rimini jazz club.