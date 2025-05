Concerti in ‘salotto’, è polemica sugli orari

L’evento per rilanciare lo shopping in ’salotto’ rischia di farsi con i negozi chiusi. Un controsenso che sta alimentando il malumore all’interno del Consorzio Ceccarini. Ci riferiamo a ‘Riccione piano e forte’, l’iniziativa rientrante nel progetto Riccione shopping district che mira a rilanciare il segmento commerciale nei principali assi della città. Domani si terrà la prima parte dell’evento che vedrà sette pianoforti disposti in aree all’aperto del centro, con 21 esibizioni. Bene l’iniziativa, ma "hanno concentrato le esibizioni tra le 19 e le 22 quando in questo periodo della stagione le attività commerciali chiudono alle 19,30, o alle 20. Non siamo ancora in orario estivo, quando si preparati con il personale a rimanere aperti fino a tardi". A parlare è Massimiliano Giusti della boutique Antonia, uno dei tanti commercianti che ha fatto sentire la propria voce all’interno del Consorzio.

Il malumore c’è, ammette il presidente del Consorzio, Maurizio Metto, ma "sugli orari non abbiamo deciso noi, bensì l’amministrazione". L’evento non è stato fatto in estate perché, spiega Metto, i fondi che lo finanziano sono regionali e andavano spesi entro il mese di maggio. L’appunto sarebbe unicamente sull’orario, che porterebbe a un riscontro sui pubblici esercizi, molto meno sui negozi. In viale Ceccarini si bisserà il 16 maggio, un venerdì. Anche in questo caso i commercianti avrebbero preferito un sabato visto che al venerdì i vacanzieri da weekend potrebbero non essere presenti in massa. "Ora attendiamo di vedere l’esito dell’iniziativa" chiude Metto, ricordando che in passato lo stesso Consorzio fece un evento simile, ma in piena estate quando i negozi chiudono a mezzanotte. ‘Riccione piano e forte’ farà tappa anche in altri assi commerciali, a partire da viale Dante. Qui problemi non dovrebbero esserci. "Già negli ultimi ponti – ricorda il presidente del comitato Pasquale Lonero – i negozi sono rimasti aperti fino alle 22 e oltre, se c’era gente. Penso che per il 24 maggio molti saranno aperti alla sera. Per farne una buona iniziativa bisogna crederci".

Andrea Oliva