Concerti, tour felliniani e spa da mille (euro) e una notte

I prezzi sono... da Grand Hotel. Con offerte che partivano da un minimo di 880 euro per due persone, con la pensione completa. Ma nell’albergo caro a Fellini è già tutto pieno, da settimane, per il weekend di Capodanno. Inutile tentare di chiamare: le prime camere disponibili si libereranno soltanto da domenica...

"In questi giorni – confermano dall’hotel a 5 stelle nel cuore di Marina centro – abbiamo tantissimi clienti affezionati. Persone che, in molti casi, decidono da anni di passare il Capodanno al Grand Hotel". Che ai suoi ospiti non farà mancare nulla: dalla musica dal vivo alla degustazione di prodotti tipici, dai tour guidati alla scoperta delle bellezze di Rimini e del Museo Fellini alle escursioni in bici, fino ai percorsi benessere dedicati a chi vuole soprattutto rilassarsi. "Una proposta pensata per valorizzare molto il territorio di Rimini, la città e le tante iniziative culturali".

Quest’anno in piazzale Fellini non ci sarà più il concertone (come accadeva prima della pandemia), ma al Grand Hotel ha pensato anche a questo. La cena di gala di sabato, preparata dallo chef Claudio Di Bernardo e dalla sua brigata (nella foto) sarà accompagnata dal concerto di Miss Evelyn & The Band e dalle coreografie dello Show Ballet di Milano. E prima di fare le valigie e tornare a casa, immancabile il servizio fotografico nelle sontuose sale del Grand Hotel, per conservare il ricordo di questa vacanza.