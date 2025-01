Concerto al Lavatoio tra classici e brindisi

Dalle musiche di Vivaldi a quelle di Piazzolla, passando per Paganini e Galliano. Il nuovo anno al teatro Lavatoio di Santarcangelo si apre con il concerto di Iacopo Taddei e Samuele Telari. Il duo sarà protagonista domani del tradizionale Concerto per il nuovo anno, a cura dell’associazione musicale ClassicAllMusic in collaborazione con il Lions e l’associazione ’Giulio Turci’ di Santarcangelo. Sul palco il duo composto da Iacopo Taddei al sassofono e da Samuele Telari alla fisarmonica. Il concerto al Lavatoio partirà alle 17, per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 333.5768086. Parte del ricavato della serata sarà devoluto al progetto ’Reciproche differenze’ delle scuole elementari del primo circolo di Santarcangelo. Alla fine del concerto un brindisi offerto a tutti.