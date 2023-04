Concerto ‘bollente’, in migliaia per i Moka club

Assaggi d’estate anche per Misano, che ha vissuto una Pasqua con tanti hotel aperti e molti turisti per le vie e le piazze della zona mare. Nonostante le temperature ancora lontane da quelle estive, in tanti si sono regalati un weekend, o anche solo una passeggiata, per le vie del centro e il lungomare. Oltre a Chocofest a richiamare migliaia di persone sono stati i Moka Club, che si sono esibiti in centro la sera di Pasqua riempiendo la piazza. "Il lungo weekend pasquale di Misano è stato davvero positivo e anche benaugurante in vista dei prossimi ponti, a cominciare da quello del 25 aprile", dice il sindaco Fabrizio Piccioni.