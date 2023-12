Concerto di beneficenza per la Caritas. Il coro delle ’Sangiovesi’ canta per i più bisognosi

Le "Sangiovesi" presentano un nuovo progetto a favore di Caritas, un concerto natalizio con la speciale partecipazione del coro parrocchiale. Domenica 17 dicembre alle ore 17.30 nella Chiesa di San Pietro a San Giovanni in Marignano si terrà un nuovo concerto a tema natalizio aperto a tutti e dedicato ad una causa importante: sostenere la Caritas parrocchiale che si occupa, a sua volta, di sostenere le persone e le famiglie in difficoltà del territorio locale attraverso l’ascolto, la distribuzione di alimenti, indumenti e materiali. "Questa forza, i loro sorrisi, la loro dedizione, la conosciamo bene, e siamo emozionate di potere dare il nostro piccolo contributo alla loro missione – affermano "Le Sangiovesi", coro di amiche di San Giovanni e dintorni –. Questo progetto riesce a legare insieme tante cose: il nostro desiderio di fare del bene, l’amore per l’atmosfera ed i canti natalizi, ma anche la comunità parrocchiale all’interno della quale ci siamo conosciute, la comunità di San Pietro e il coro, nel quale ogni domenica ci ritroviamo a cantare. Avremo anche degli ospiti molto speciali, ma li scoprirete partecipando! Desideriamo molto che ci sia ampia adesione anche nel sostenere la Caritas in occasione del concerto: facendoci vicini a chi è più in difficoltà possiamo tutti fare qualcosa perchè il Natale possa essere davvero festa per tutti!". Un’iniziativa, dunque, benefica ma anche sociale nel coinvolgere tante realtà del territorio per una domenica prenatalizia che si annuncia già partecipatissima.

lu.pi.