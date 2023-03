Concerto di Vasco, tra biglietti venduti e la contestazione dei tifosi

"Voglio trovare un senso a questo stadio, ma questo stadio un senso non ce l’ha". Quando lo striscione - doppio in questo caso - travalica l’evento sportivo. Il riferimento dei tifosi biancorossi che hanno dispiegato le maxi-scritte durante la partita casalinga di sabato del Rimini contro il Pontedera, era agli aspetti ’strutturali’ del Romeo Neri. Il riferimento e la critica sono sempre rivolte all’amministrazione per uno stadio che andrebbe adeguato ai tempi moderni, con curve più vicine al rettangolo di gioco. Invece si spendono soldi per sistemare la struttura solo in vista di un concerto. Senza contare i timori già espressi dagli stessi tifosi riguardo ai possibili disagi, a primavera, per le partite interne dei biancorossi, a causa degli annunciati lavori di adeguamento dell’impianto (a 24mila spettatori) in vista del concerto di Vasco Rossi del 2 giugno. Timori rispetto ai quali l’amministrazione comunale ha fornito rassicurazioni. Quanto all’attesissima ’data zero’ del tour 2023 della rockstar, ieri mattina alle 10 partenza razzo per la prevendita dei biglietti riservata ai soci del Blasco Fan Club. Come precisano dal Blasco Fan Club, "i prezzi dei biglietti sono comprensivi di tutti i diritti di prevendita escluse solo le spese di spedizione di 9,99 euro per l’Italia". Si apriranno invece domattina alle 11 le prevendite ai non soci. I prezzi vanno da 73 a 97 euro. Con il picco di 224 euro per i ’pacchetti Vip Rimini’, che consentono l’ingresso anticipato, e posti a ridosso del palco, gadget esclusivo e badge ricordo del tour Vasco Live. La vendita si farà su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Questi i prezzi: prato gold 97,52 euro (i posti più vicini al palco). Prato 73,14. Primo settore numerato 97,52. Secondo settore numerato 85,33 euro. Tribuna non numerata 85,33. Curva ospiti 73,14. Diversamente abili 73,14 (l’accompagnatore entra sempre gratuitamente). Ma i ticket diversamente abili non sono acquistabili online. Per far richiesta occorre contattare l’organizzatore www.livenation.it o visitare il sito vascolive.vivaticket.it