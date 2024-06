Concerto in omaggio a Puccini Domani al Castello Benelli di Bellaria concerto 'Omaggio a Puccini' per celebrare il centenario della sua scomparsa. Arie famose eseguite dagli interpreti della Scuola d’opera del Teatro Comunale di Bologna. Tour guidati e prossimo appuntamento musicale il 6 luglio con arie da Don Giovanni di Mozart. Visite guidate domenica 7 luglio. Per info e prenotazioni consultare il sito www.palazzoboncompagni.it.