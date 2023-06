Concerto sotto le stelle in centro con la musica di Fabio Concato

Un videomessaggio nel quale invita il suo pubblico a San Marino. Ma presto Fabio Concato sarà fisicamente sul Titano con il primo dei suoi concerti estivi. L’appuntamento è fissato per domani sera, alle 21, a Campo Bruno Reffi. Da Domenica Bestiale, Guido piano, passando per Rosalina e Fiore di maggio. Canterà tutti i suoi brani più famosi il cantautore sul palco insieme ai suoi musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), il sammarinese Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Il tour, partito ad ottobre con oltre 50 date, proseguirà per tutta l’estate.

L’artista nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, attimi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico. Il concerto è patrocinato dalla segreteria di Stato al Turismo ed è organizzato da San Marino Performance con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. I biglietti sono ancora disponibili su Vivaticket, al Freeshop e alla rivendita a Campo Bruno Reffi. In occasione del concerto la funivia sarà in servizio fino alle 24. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Nuovo di Dogana.