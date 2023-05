Concerto, talk show e maxi-foto sul lungomare "Così celebreremo Raffaella Carrà e Little Tony"

La caccia alle foto d’epoca è ormai ultimata. Così come il conto alla rovescia per la festa di compleanno per Raffaella Carrà, che il 18 giugno – il giorno dell’evento – avrebbe compiuto 80 anni, "La compianta e amatissima Raffa nazionale – spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu – sarà festeggiata nel ricordo della sua love story col cantante sammarinese Little Tony, di cui ricorrono i 10 anni dalla scomparsa, con l’evento che stiamo preparando in collaborazione con il dicastero al Turismo della Repubblica di San Marino". Il lungomare ciclopedonale ’Raffaella Carrà’ sara costellato da una decina di gigantografie quadrate (un metro e mezzo per lato) con immagini storiche sia della Carrà che di Little Tony con il suo caratteristico ciuffo. "Alcune delle immagini di Raffaella – prosegue Borghesi – risalgono agli anni di lei bambina a Bellaria, quando viveva qui insieme alla mamma Iris e alla nonna Andreina". Intanto "abbiamo individuato la band per l’evento del 18 giugno sul lungomare – conclude il presidente di Verdeblu –. Il concerto sarà preceduto da un talk-show condotto dal giornalista Michele Bovi, che ha svolto le ricerche che hanno portato alla ’scoperta’ della storia d’amore giovanile tra Raffaella Carrà e Little Tony". Nell’occasione sarà ricordato il lancio, avvenuto nel 1962, del 45 giri Lo sai tu?, il primo di una lunga serie di successi del cantante sammarinese, che in copertina immortala lui e una Carrà agli esordi della carriera.