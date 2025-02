Concessioni al bivio: "I bandi unica strada"

"Credo che ogni forma alternativa alle gare sia destinata a soccombere sotto la scure della magistratura amministrativa". Con l’avvocato Luca Giannini, esperto in materia demaniale, abbiamo affrontato il tema dei bandi e delle azioni che privati ed anche alcuni Comuni stanno valutando per trovare strade diverse.

Avvocato Giannini, esistono alternative ai bandi?

"Alcune amministrazioni anziché indire gare e bandi, così come previsto dalla giurisprudenza, preferiscano ricorrere all’utilizzo di sistemi ‘alternativi’. Tuttavia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel luglio scorso ha fornito al Comune di Gaeta un parere abbastanza tranchant, definendo il Project financing ‘un modo per garantire solo formalmente il rispetto della concorrenza risultando piuttosto finalizzato ad aggirare l’obbligo di svolgere una procedura ad evidenza pubblica idonea a consentire condizioni di par conditio fra i potenziali offerenti…’".

Ma è un parere.

"Ci sono altre due sentenze del Consiglio di Stato dell’11 febbraio 2025 (la prima verso il Comune di Monopoli) molto interessanti. Un passaggio è il seguente: ‘…il codice della navigazione, per quel che rileva in questa sede, prevede una normativa speciale che regola la procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, scolpita negli art. 36 e 37‘. Il fatto che venga utilizzato il termine ‘scolpita’ fa intendere molto bene quale sia il grado di ‘aggiramento’ della normativa, praticamente vicino allo zero".

Ma anche con il project financing possono partecipare nuovi soggetti.

"C’è un ulteriore passaggio: ‘…ogni disposizione del diritto nazionale, che non garantisca adeguate procedure selettive precedute da idonee forme di pubblicità e, soprattutto, dalla predisposizione di criteri imparziali e trasparenti, di fatto reitera e aggrava tale diritto di insistenza perché consente al concessionario uscente di ottenere il rinnovo della concessione con un mero simulacro di gara o, addirittura, senza un reale confronto competitivo, a condizioni di imparzialità garantite dall’amministrazione nazionale".

Non lascia speranze.

"Credo che tali pronunce seppur in modo indiretto facciano capire come il Project financing non abbia i requisiti per poter garantire quanto previsto dalla norma quanto a trasparenza, competitività ed imparzialità".

Cosa accadrebbe nei Comuni che stanno spingendo verso forme alternative ai bandi?

"Il rischio che vedo concretamente dietro l’angolo è quello di ritrovarsi a gestire una situazione di contenzioso post assegnazione di dimensioni considerevoli e di non facile soluzione".

Andrea Oliva