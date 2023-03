Concessioni balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga al 2024

No alla proroga delle concessioni balneari sino alla fine del 2024.

È questo ciò che emerge dall’ultima sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 1° marzo che, intervenendo su un ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza (Agcm) contro il Comune di Manduria, ha di fatto dichiarato già illegittima la proroga delle concessioni balneari al 2024.

In un passaggio si legge che "le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni non devono essere applicate", mentre in un altro viene sottolineato come ci siano "tutti gli elementi necessari per consentire alle amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali", si sottolinea in un altro passaggio. Il Consiglio di Stato già con la sentenza 182021 si era pronunciato contro la validità delle concessioni balneari, ma il Governo ha scelto di procedere con la proroga.

Una decisione che ha comportato l’irrigidimento di Bruxelles, mentre dal Quirinale, nella promulgazione della legge Milleproroghe, tramite un richiamo era stata chiesta una correzione di Parlamento e Governo.

Al momento il tavolo interministeriale, annunciato nei giorni scorsi, non è stato convocato, ma il Governo sta lavorando sulla questione, valutando il da farsi e ragionando su come intervenire: una delle opzioni sul tavolo sarebbe quella di inserire il capitolo delle concessioni balneari all’interno della legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. Un altro strumento potrebbe essere quello di un decreto infrazioni che arriverà in Consiglio dei ministri a metà marzo. Meno probabile un decreto ad hoc. Il tema è particolarmente seguito anche sulla costa riminese, dove di titolari di concessioni balneari attendono chiarimenti, ma soprattutto certezze riguardo la questione.