Concessioni balneari: "Le piccole imprese garantiscono qualità, dobbiamo tutelarle"

"La legge del governo Meloni è sbagliata. Va ricordato che in campagna elettorale avevano promesso addirittura di far uscire i balneari dalla Bolkestein. Ovviamente non è accaduto, come per l’abolizione delle accise sulla benzina o l’impegno ad investire sulla sanità pubblica: tutte promesse non mantenute." Lo afferma, rispondendo a una domanda, Stefano Bonaccini, parlamentare europeo, presidente nazionale del Pd, per dieci anni presidente della Regione, ieri mattina a Rimini per Pescare Show, in Fiera con l’assessore regionale Roberta Frisoni e la consiliera Alice Parma.

Tornando al balneare? "Nel caso specifico è stato compiuto persino un passo indietro rispetto al ’decreto concorrenza’ del governo Draghi che, pur carente in alcune parti, conteneva il principio fondamentale del valore aziendale dell’impresa balneare."

Ritiene necessari correttivi? "L’attuale impianto va modificato, ad esempio il rilancio sull’indennizzo, con la beffa che il surplus andrebbe direttamente allo Stato. Questo significherebbe trasformare le evidenze pubbliche in aste vere e proprie, con il rischio concreto di snaturare il nostro modello balneare."

Un ’no’ a nuovi possibili investitori? "Voglio essere chiaro: non si tratta di essere contrari a nuovi investitori che riqualificano l’offerta turistica, tutt’altro. Ma va garantita la salvaguardia anche delle piccole e medie imprese, oltre alla qualità dei servizi che sono un unicum nazionale, forse europeo."

Ha citato la questione degli indennizzi ai concessionari uscenti. "Va modificato il calcolo stesso dell’indennizzo, ripristinando il valore aziendale dell’impresa balneare, che metterebbe i concessionari nella condizione di partecipare alle evidenze con la garanzia che, in caso di mancato rinnovo, chi subentra verserà un equo indennizzo."

Ritiene sarà opportuno declinare ‘regole d’ingaggio’ differenti nelle diverse regioni? Ed evitare l’effetto Arlecchino in Emilia Romagna, varando con il bando regionale criteri identici per la costa emiliano romagnola? "Le Regioni non possono legiferare perché la materia è di competenza statale. Però la Regione può definire linee guida omogenee valide su tutto la costa. Con Andrea Corsini, assessore al turismo nelle mie giunte, avevamo già formulato un documento articolato frutto di un lavoro di condivisione con soggetti pubblici e privati, che il presidente de Pascale potrà riprendere, come peraltro ha già dichiarato di voler fare."

Come evitare il rischio dello snaturamento della nostra offerta di spiaggia dal rischio di ingresso dei grandi gruppi che potrebbero acquisire ampie zone di arenile - come accaduto in Veneto - a discapito di qualità dei servizi? "In parte ho già detto, ma si potrebbe anche limitare il numero di concessioni a cui un singolo soggetto può gareggiare. Oppure inserendo criteri che premino l’esperienza e la professionalità maturata nel settore, così come il fatto che quello dei servizi balneari sia la principale, se non esclusiva, fonte di reddito."