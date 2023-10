Concessioni balneari, mappatura terminata. Domani faccia a faccia tra governo e categorie

L’ultimo incontro a Roma del tavolo interministeriale al lavoro sulla riforma delle concessioni balneari. Dopo il faccia a faccia tra tecnici dei vari ministeri e associazioni di categoria dei balneari, domani si chiuderà il percorso. Il primo obiettivo del governo era completare la mappatura dell’arenile nazionale per mostrare che non c’è scarsità di spiagge non date in concessione, per andare a trattare con l’Europa ed evitare l’applicazione della direttiva Bolkestien in materia di concorrenza sulle concessioni demaniali.

Domani alle 15,30 il tavolo si riunirà nella Sala verde di Palazzo Ghigi per chiudere i lavori. Poi, con i risultati della mappatura in mano, toccherà al governo far valere le proprie ragioni in Europa. Il tempo stringe, hanno ripetuto allo sfinimento i bagnini. Il 31 dicembre scadranno le attuali concessioni sul demanio.