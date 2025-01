"Giocare d’anticipo sul decreto del Mit sugli indennizzi e fare fronte comune per modificare la possibilità di rialzi prevista dal decreto ’salva infrazioni’".

E’ la priorità nella partita bandi concessioni balneari per Legacoop Romagna, dopo l’incontro con l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni. Per Legacoop serve una "battaglia politica" per "correggere i criteri per l’equa remunerazione degli investimenti fatti dai concessionari uscenti in caso di mancato rinnovo della concessione".