Concessioni demaniali. Ok alla proroga al 2027

Il Comune di Rimini prende atto della proroga al 30 settembre 2027 della validità delle concessioni demaniali, voluta dal governo per "consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea". La scadenza, ricordano da Palazzo Garampi, era stata fissata dal decreto Draghi al 30 dicembre 2023, con proroga tecnica al 31 dicembre 2024, termine ultimo per procedere al bando delle concessioni, così come previsto dalla direttiva europea. Ora il Comune recepisce (con delibera di giunta) l’ulteriore periodo transitorio di occupazione del demanio stabilito dal legislatore, aggiornando l’atto di indirizzo approvato un anno fa col quale sono state definite le linee generali per le procedure di aggiudicazione delle concessioni di competenza.