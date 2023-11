Concessioni e sentenze: "Ora il governo si esprima"

Concessioni balneari senza scadenza, i bagnini di Confartigianato non si fidano. "Serve subito un pronunciamento del governo, basa silenzi. Subito il confronto con l’Europa" rilancia Mauro Vanni, presidente di Confartgianato Imprese balneari. La sentenza della Cassazione di fatto ha cancellato la precedente del Consiglio di Stato che prevedeva il termine delle concessioni al 31 dicembre 2033. Ora dovrà tornare a esprimersi il Consiglio di Stato per capire che scadenza considerare. Il nuovo pronunciamento viene visto da Palazzo Garampi come una delle ormai tante puntate giuridiche sull’argomento. "La nostra impostazione non cambia - ribatte l’assessore al Demanio, Roberta Frisoni -. Come amministrazione ci siamo dati due indicazioni. La prima è quella di procedere entro Natale con l’atto di indirizzo relativo al futuro Piano spiaggia. E’ quello che intendiamo fare, nonostante l’ultima sentenza sulle concessioni balneari". La seconda azione che in municipio intendono perseguire "si riferisce all’anno utile di tempo che prenderemo, dopo il confronto avuto con la Regione, per verificare le procedure verso le evidenze pubbliche", una possibilità data dalla legge Draghi. "Porteremo in giunta al medesimo tempo l’atto sul piano spiaggia e quello sull’ulteriore anno per le concessioni balneari. Andiamo avanti e continuiamo a ribadire che il governo deve decidere cosa fare". Stesso pensiero espresso il giorno precedente, giovedì, dall’assessore al Turismo Andrea Corsini agli Stati generali del turismo a Riccione: "Il governo smetta di giocare sulla pelle delle imprese turistiche. E’ partita una nuova procedura di infrazione della Comunità europea. Abbiamo perso un anno in un inutile monitoraggio delle coste, dati che c’erano già. Torniamo alla proposta lanciata dalle Regioni un anno fa, proponendo una norma che tuteli il comparto, riconoscendo il valore delle nostre aziende. Dal governo serve ora una risposta definitiva per non mettere a rischio il futuro del balneare nel Paese". Parole che sono piaciute a Legacoop Romagna a cui fanno capo nove cooperative di bagnini nel riminese. "Serve con urgenza un confronto del governo con l’Unione Europea e le associazioni del settore, con le Regioni e i Comuni, che faccia valere le tante ragioni che impongono il riconoscimento delle peculiarità del nostro sistema. Siamo giunti, e non per colpa delle imprese balneari, ormai alla fine dei tempi supplementari. Per questo serve passare in fretta, sulle concessioni, dalle parole ai fatti".

Andrea Oliva