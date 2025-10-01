"Concessioni, farò pressing su Salvini a Rimini"

Un faccia a faccia che avrà il sapore di un duello. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, ha annunciato ieri che incontrerà il ministro alle Infrastrutture e al Demanio, Matteo Salvini, al TTG di Rimini. Salvini che a Rimini parteciperà all’assemblea nazionale indetta dai balneari. Le premesse dell’incontro non sono concilianti. Ieri de Pascale, a margine della conferenza di presentazione del bando per l’erogazione di 11 milioni di euro in credito agevolato destinati al comparto ricettivo (vedi sopra), ha usato toni duri: "Non aver risolto negli ultimi 15 anni la vicenda della Bolkestein è una responsabilità politica gravissima". Il risultato: "Sono almeno 10 anni che il settore balneare è fermo sugli investimenti. È evidente che non si può rilanciare il settore balneare senza una strategia sulle spiagge". La Lega da anni contesta le motivazioni con cui l’Europa impone all’Italia le gare per il rinnovo delle concessioni, e ha cercato strategie per far uscire le spiagge dalla Bolkestein. Oggi è difficile un epilogo diverso da quello delle gare per i rinnovi, dopo che l’Europa ha bocciato in modo sistematico ogni ipotesi di tacito rinnovo e la giurisprudenza italiana, a partire dal Consiglio di Stato, ha sentenziato innumerevoli volte che i bandi restano l’unica strada.

"A ogni tornata elettorale – sottolinea de Pascale – si sono fatte promesse roboanti, sulle ‘concessioni infinite una volta usciti dalla Bolkestein’, ma un minuto dopo le elezioni tutto è finito in soffitta". In conclusione: "Cambiare è importante per la Romagna, dove la competizione si fa solo sui servizi e non sulle spiagge libere e incontaminate. Per questo avremo un incontro con Salvini al TTG di Rimini".

a.ol.