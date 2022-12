Concessioni, Gnassi: "Il governo naviga a vista"

"È finito il tempo della propaganda, della campagna elettorale, adesso bisogna governare". Il parlamentare Andrea Gnassi attacca il governo sulle concessioni demaniali, rilanciando una preoccupazione fatta propria dal gruppo Pd tanto da "ritenere urgente lo svolgimento di una audizione, considerata la trasversalità della materia, dei ministri di Economia, Turismo e Politiche europee al fine di chiarire le intenzioni del governo in merito al futuro delle concessioni demaniali marittime". L’idea di una ulteriore proroga delle concessioni demaniali viene ritenuta impresentabile. "Non è più il tempo di insistere su posizioni improbabili quali l’uscita dall’Europa o le solite proroghe delle concessioni che non danno alcuna certezza e non farebbero che spostare in avanti il problema senza entrare nel merito: la realtà è che questo governo sul turismo naviga a vista e in piena confusione, tanto da non aver neanche assegnato la delega al Demanio".

La situazione di incertezza finisce per danneggiare ulteriormente il settore denuncia il parlamentare dei dem. "Non si può più perdere tempo: il Governo faccia chiarezza, dia la delega al più presto e vada a trattare seriamente con l’Europa". Bocciato da Gnassi anche il provvedimento governativo sui Rave party. "Un decreto caos, del tutto ideologico, che assembla provvedimenti disparati che vanno dai rave party all’ergastolo ostativo" quando si dovrebbe prestare attenzione a quanto sta accadendo con il Covid. "Mentre eravamo in aula a discutere di rave, dalla Cina atterravano aerei con il 50% di positivi. Abbiamo quindi proposto ordini del giorno in cui si sollecitavano determinate misure cautelative e precauzionali in caso di crescita di ricoveri e ospedalizzazioni".