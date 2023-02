Concessioni, l’ombra dei ricorsi

Tanti dubbi e due certezze sul futuro delle concessioni demaniali. La prima è una data: 31 dicembre 2023 "quando scadranno le concessioni attuali". La seconda è il fatto che "i bandi andranno fatti". L’avvocato Luca Giannini sarà il moderatore del convegno che si svolgerà domani al palazzo del Turismo con inizio alle 15,30. Si parlerà di ‘Concessioni demaniali marittime. La situazione giuridica e le prospettive attuali’. Interverranno gli avvocati Franco Fiorenza, consulente in materia di demanio marittimo e Benedetta Lubrano, esperta in diritto amministrativo. "Sarà l‘occasione – riprende Giannini – per fare il punto della situazione da un punto di vista tecnico-giuridico e non politico". Le conclusioni del convegno saranno affidate alla sindaca Daniela Angelini. "Oggi purtroppo la procedura non è chiara. Non rimane che attendere i decreti attuativi del governo – premette l’avvocato -. Resta la necessità di mettere mano ai criteri in vista delle future occupazioni, ma i criteri sono opachi". Uno degli elementi che andrà chiarito è lo spazio demaniale che andrà a bando per nuove concessioni. Ad oggi non è certo se verranno coinvolte tutte le concessioni esistenti". Stabilito cosa va a bando viene il come. "Il concetto di valorizzazione delle aziende esistenti è stato posto ma non chiarito. Le premialità per la gestione e gli investimenti sono caratteristiche che devono essere stabilite. E’ uno dei temi sensibili ma dobbiamo anche tenere in considerazione l’esigenza di chi chiede una turnazione del bene". La procedura di infrazione della Unione europea risale al 2008, ed oggi il tempo stringe. La data entro cui proporre le aste "termina alla fine di quest’anno" e non "è stato chiarito se sia possibile arrivare alla fine del 2024 come termine ultimo". I decreti dovranno fare luce su tutto questo ed anche su un altro aspetto: "Nel Paese le caratteristiche delle concessioni su aree demaniali sono diverse, mentre è presumibile che i nuovi criteri su base nazionale siano uguali per tutti. Uno degli aspetti riguarda la percentuale di aree libere rispetto a quelle in concessione, e come le Regioni potranno incidervi. Altro elemento coinvolge dimensioni e numero di concessioni che potrebbero non ricalcare lo stato attuale della spiaggia ponendo il caso di accorpamenti o diversa gestione delle aree". In un tale clima di incertezza e con il poco tempo a disposizione "resta il rischio di una gran quantità di ricorsi da parte di quelle aziende che rimarranno escluse dalle gare".

Andrea Oliva