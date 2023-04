"Concessioni, ora gare trasparenti"

Per la Corte di Giustizia europea "le concessioni delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Sulla scia del recente pronunciamento della Corte, Federconsumatori Emilia-Romagna "da tempo, nel pieno interesse dei cittadini fruitori dei servizi balneari, è pienamente convinta di quanto sia opportuna l’applicazione di questa indicazione della Direttiva Bolkenstien del 2006. Dopo tutto il tempo perso nel quale sarebbe stato doveroso predisporre una legge in materia – continua l’associazione –, tempo perso per poca volontà politica e troppi veti condizionanti da parte di alcune associazioni di categoria, ora è necessario intervenire quanto prima con norme coerenti, nell’interesse della collettività, e adeguate alla direttiva europea". In considerazione di tutto ciò Federconsumatori ritiene che le Associazioni dei consumatori debbano essere coinvolte nella discussione a partire dai futuri piani spiaggia e nelle cosiddette cabine di regia, le norme ed i futuri bandi debbono contenere alcuni punti chiari a tutela dei cittadini: "Riteniamo vadano rafforzate professionalità, esperienza e solidità economica con adeguati investimenti così che i beni demaniali marittimi dati in concessione possano avere valore per tutta la comunità".