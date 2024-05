"Concessioni, quanti errori"

"Ho scelto di candidarmi alle Europee per consentire al mondo delle imprese, dal turismo all’agroalimentare, di avere un proprio rappresentante a Bruxelles". Lo ha detto l’altra sera a Bellaria Igea Marina Guglielmo Garagnani, imprenditore agricolo e candidato per Fratelli d’Italia alla circoscrizione Nord-Orientale, che ha incontrato una rappresentanza di imprenditori del turismo, tra albergatori e balneari, dei servizi, dell’artigianato, dell’agricoltura nell’ambito dell’iniziativa che ha visto partecipare il sindaco Filippo Giorgetti e altri esponenti dell’amministrazione. In tema di turismo e direttiva Bolkestein, Garagnani ha sottolineato come il governo abbia "ereditato una situazione di grande confusione normativa lasciata dai precedenti esecutivi, che non si sono voluti assumere la responsabilità di decidere ma hanno sempre rinviato il problema. Come rappresentante del mondo agricolo conosco bene e non posso che essere vicino al modello di piccola impresa familiare tipica dei nostri stabilimenti balneari. Queste realtà rappresentano un valore enorme per il territorio in termini di storia, tradizione ma anche di capacità imprenditoriale". Stasera il candidato di centrosinistra Ugo Baldassarri interverrà a El Mundo cafè di via Rubicone, sul porto.