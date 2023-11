Concessioni scadute: "Il Comune dica come procederà"

"Cosa intende fare l’amministrazione di Bellaria con le concessioni balneari?", visto che la loro scadenza è vicina e che l’Europa ha dato un nuovo ultimatum. A chiederlo è la minoranza con un’interrogazione della lista Bucci (che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale), dopo che l’Unione europea ha avviata la procedura d’infrazione contro l’Italia. In particolare i consiglieri dell’opposizione chiedono "quali sono gli orientamenti amministrativi e le disposizioni operative" sulle concessioni delle attività di spiaggia. Si invita poi il Comune a "promuovere specifiche e tempestive azioni" per sollecitare il governo e la Regione a definire, con l’Ue, "un quadro normativo unitario e capace di portare finalmente a sintesi i reciproci orientamenti delle differenti parti in causa".