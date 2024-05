"Concessioni scadute, lecite le attività balneari"

"I balneari possono continuare l’attività anche con concessione decaduta". Uno spiraglio per i bagnini. Tre ordinanze del Consiglio di Stato stabiliscono che in spiaggia "prevale l’interesse privato a continuare l’attività dello stabilimento balneare", ancorché decaduta la concessione, poiché i Comuni non sono nelle condizioni di affidare a terzi il demanio. Il Consiglio di Stato precisa che "nel bilanciamento degli interessi contrapposti, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità". Queste ordinanze si aggiungono a quella del 30 aprile che ha chiarito che è sospesa la messa a gara delle concessioni in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea". Lo ricorda Mondo Balneare, che rimarca come resti "la necessità e l’urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore". In assenza del quale a essere esposta a gravi rischi è un settore fondamentale del turismo. Sul tema concessioni Roberto Biagini (Conamal) segnala di aver ricevuto "una ’diffida’ per conto delle associazioni regionali Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti, Associazione Imprese Balneari Oasi, Confartigianato Imprese Demaniali, CNA balneari". Tra le accuse quella di "invitare i cittadini di comportamenti in contrasto con provvedimenti amministrativi; potenziali turbative dell’ordine pubblico; comunicazioni infondate e che potrebbero presentare profili di rilievo penale". "Minacce e intimidazioni non ci impauriscono – dice Biagini – anzi saremmo noi a denunciare alle autorità, oltre all’occupazione abusiva del demanio dei concessionari scaduti, eventuali comportamenti violenti e minacciosi che possano impedire a ciascuno prendere liberamente e gratuitamente il sole in spiaggia e fare un bagno nel mare".