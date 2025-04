Rimini entra in conclave: il ‘sondaggio’ sul Papa dalle suore clarisse cappuccine

Rimini, 28 aprile 2025 – Quando verrà eletto il nuovo Papa? Oggi si riunirà la congregazione dei cardinali, in cui si deciderà la data dell’inizio del conclave: dovrebbe partire tra il 5 e il 10 maggio. Ma a Rimini il toto-Papa è già cominciato, grazie alle suore clarisse.

Nella chiesa di San Bernardino e anche sul sito web delle religiose (sempre aggiornatissimo) è partita l’iniziativa Adotta un cardinale. Le suore invitano a scegliere uno dei cardinali e a pregare per lui in vista del conclave “affinché, guidato dallo spirito santo, faccia la scelta migliore per il nuovo Pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento.

In chiesa da ieri mattina è comparso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Idem sul sito, dove è stata messa a disposizione la biografia di ogni alto prelato. “L’avevamo già fatto 12 anni fa per il precedente conclave – dice suor Nella – Invitiamo i fedeli a scegliere un cardinale per cui pregare, accompagnandolo così nella scelta”. Perché “si dice sempre preghiamo per tutti, ed è giusto. Ma è bello anche dare un volto alla preghiera. Così abbiamo chiesto a chi frequenta la nostra chiesa e segue il nostro sito web di adottare un cardinale e pregare per lui”. Da quando l’iniziativa è partita “in tanti hanno già ’votato’, diciamo così. Alcuni ci hanno lasciato anche un pensiero”.

La badessa delle clarisse ci tiene a precisare che “non si tratta di invitare le persone a dire chi vorrebbero come nuovo Pontefice. Questo non è un toto-Papa”. Ma “è inevitabile che alcuni, nella loro scelta – ammette la religiosa – abbiano scritto il nome pensando a chi vorrebbero come successore di Papa Francesco...”.

E se quello delle clarisse riminesi può essere letto anche come un piccolo sondaggio sulle preferenze per il nuovo Santo Padre, è interessante vedere i risultati. “Finora, tra chi ha partecipato alla nostra iniziativa Adotta un cardinale, il nome più ricorrente è quello di monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (la conferenza dei vescovi italiani)”.

Zuppi è effettivamente uno dei più papabili, ma le suore tengono a ribadire che “non chiediamo di indicare chi dovrebbe essere il prossimo Pontefice. Ovviamente, tra chi partecipa alla nostra iniziativa, ci sarà qualcuno che farà il tifo per questo o quel cardinale e spera che possa diventare il nuovo Papa. Ma il nostro è un invito alla preghiera in vista del conclave. Nel 2013, quando l’abbiamo fatta la prima volta nel 2013, Adotta un cardinale ha riscosso un’abbondante partecipazione e per questo abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa”. In attesa della sospirata fumata bianca.