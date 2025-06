Concorso ’Alda Merini’. Stacchini sul podio

Nuovo e importante riconoscimento per Lara Stacchini. La poetessa bellariese si è classificata terza alla decima edizione del premio nazionale ’Alda Merini’ per la poesia e la narrativa, nella sezione che era riservata alle poesie edite. La premiazione sabato scorso a Palazzo Sersanti a Imola. Stacchini è riuscita a salita sul podio con la raccolta Spine - Poesie per un amore edita da Il Ponte Vecchio con prefazione di Loris Pasini. Spiega l’autrice che Spine "vuole essere un urlo di ribellione alla sofferenza e al dolore. Una rinascita dell’amore, della vita. Una voce che grida libertà". Per Stacchini "è un onore vincere un premio di poesia dedicato ad Alda Merini. La sua voce potente e il suo spirito indomito hanno dato tantissimo alle donne, nella poesia e nella vita".