Concorso artistico. Ecco il podio delle migliori opere

Sarah Adorati, Irene Celli, Cristiana Virgili sono nell’ordine le prime tre classificate al secondo concorso Artistico di Natale organizzato dall’associazione Bell’Arte. Hanno partecipato 69 artisti con 101 opere. Sono stati assegnati 8 premi e 3 menzioni. Premio New Generation ( per artisti entro i 30anni) ’un corso di pittura con il maestro Secondo Vannini’ è andato a Emanuela Colantuono. Per la fotografia premiato Maurizio Ionni. La presidente Laura Merighi ringrazia il Comune per il sostegno.