"Concorso per ausiliari truccato". Assolti i tre dipendenti pubblici

Tre assoluzioni su tre. È questo l’epilogo del processo a carico di due ausiliari del traffico e del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico che, stando alle accuse, era stato truccato per poter così permettere alle due candidate ad ausiliare del traffico di entrare a far parte del corpo per il comune di Novafeltria. Accuse da cui però i tre imputati ieri sono stati infine scagionati perché "il fatto non sussiste" rispetto al reato di rivelazione di segreto d’ufficio in concorso per cui erano finiti nei guai.

L’indagine a carico degli imputati (difesi dagli avvocati Lorenza Menghini, Giovanna Ollà e Luca Greco) era partita nel 2017 da un esposto anonimo, che segnalava la presunta rivelazione anticipata del test per il concorso pubblico alle due candidate, così da facilitarne la vincita del concorso indetto dal Comune di Novafeltria, che le due alla fine effettivamente vinsero. Le risposte corrette al test secondo l’impianto accusatorio sarebbero state fornite alle due candidate proprio dall’amministratore di una società partecipata del Comune, che aveva ricevuto l’incarico di organizzare il concorso. Una situazione segnalata appunto in un esposto anonimo dove chi segnalava parlava di quelli che sarebbero stati i brogli compiuti per favorire le due imputate, fornendo informazioni dettagliate anche sullo svolgimento della prova pubblica. In fase di indagine venne ricondotta la lettere a una delle due vincitrici del concorso, ma questo è decaduto a seguito dell’assoluzione piena arrivata in Tribunale. Una sentenza del giudice a cui la Procura non dovrebbe fare opposizione.