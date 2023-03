Concorso per le grafiche di ’Cattolica in fiore’ Premiati gli studenti del liceo Volta-Fellini Trionfa l’idea e il disegno di Karol De Sio

Si è svolta lo scorso mercoledì mattina, 15 marzo, la cerimonia di premiazione degli alunni del liceo Volta-Fellini di Riccione che hanno partecipato al concorso per la realizzazione delle grafiche della 51esima edizione di “Cattolica in fiore”. Nell’Aula Magna dell’Istituto, la Sindaca Franca Foronchi ed il Vicesindaco ed Assessore al turismo Alessandro Belluzzi hanno incontrato i ragazzi delle classi quarte delle sezioni C ed F che hanno lavorato alle proposte. Presente il Dirigente Paride Principi, la docente Ileana Belluzzi, responsabile e coordinatore progetti del liceo artistico, Volta-Fellini ed i docenti Rita Seraghiti, Roberto Furelli, Gloria Pulici, Serenella Gennari, Roberto Caldari che hanno seguito gli alunni nel progetto del concorso. Tutti i lavori, inoltre, sono stati presentati sotto lo sguardo attento del graphic designer riminese Stefano Tonti. Come anticipato nei giorni scorsi, tra le grafiche presentate dagli studenti ha trionfato l’idea di Karol De Sio, della 4C, con una grafica che propone una cubia stilizzata con richiami al tema floreale. Alla vincitrice è stato consegnato un premio di 300 euro. Nell’occasione sono stati svelati anche i lavori classificatisi al secondo e terzo posto, realizzati da Titiana Leonina Postovan (4F) e Alessio Signorotti (4C). Agli autori sono stati consegnati 200 e 100 euro.