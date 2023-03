Concorso Piedibus per incentivare la mobilità ’pulita’

La Pro Loco attiva un concorso aperto a tutte le scuole e ai singoli alunni, per sviluppare il progetto ’+Piedibus’. L’obiettivo è di incentivare sempre di più una mobilità sostenibile. Il concorso prevede che vengano premiate la scuola e la classe che avranno partecipato con il numero maggiore di alunni al servizio, dal 10 marzo al 5 aprile. In palio dei buoni per l’acquisto di materiale didattico e il riconoscimento ‘green’ con merenda offerta. "Durante questo periodo – dice Rocco Berardi presidente della Pro Loco – abbiamo proposto alle famiglie anche il progetto ’Kiss&walk to school’, individuando 5 parcheggi scambio, come punti di ritrovo, dove i genitori possono accompagnare i bambini a piedi a scuola, lasciando la macchina al parcheggio".