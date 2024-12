Condannati gli haters del canile

"Io sono pronta a sparargli". "In alternativa possiamo mandargli un sicario". È il tenore di alcune frasi, pubblicate in un chat di WhatsApp, indirizzate da alcuni ’haters’ a Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione "K. Lorenz e l’uomo incontrò il cane", responsabile della gestione del canile intercomunale di Riccione. Minacce di morte cariche di odio accompagnate da una raffica di e-mail anonime, inviate ai funzionari dei Comuni, ad Ausl, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, organi di informazione, nelle quali si accusava il presidente dell’associazione di "appropriazione indebita" e nelle quali si faceva riferimento a episo di maltrattamento avvenuti all’interno del canile. "È stata una vera e propria gogna – racconta Lemmo –. Una macchina del fango che mirava esclusivamente a gettare discredito sulla mia persona e sul lavoro di tanti volontari, che in maniera disinteressata sacrificano il loro tempo libero per occuparsi di creature indifese. Negli anni, nella struttura ci sono stati tantissimi controlli, e non sono mai emerse anomalie amministrative o sanitarie: anzi la nostra realtà è stata considerata un’eccellenza dagli enti preposti". Oggi Lemmo può prendersi la sua ’rivincita’, almeno dal punto di vista giudiziario. Assistito dall’avvocato Sara Arduini dello studio legale Caroli, infatti, ha deciso di presentare denuncia per diffamazione. Si è così messa in moto un’indagine, condotta dai carabinieri forestali con sequestri, accertamenti e interrogatori, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, un uomo e tre donne: tra di loro anche una ex dipendente del canile di Riccione e alcuni esponenti di associazioni animaliste e ambientaliste del territorio. Il gip di Rimini ha emesso nei confronti dei quattro indagati un decreto penale di condanna che li obbliga al pagamento di una sanzione di 300 euro o, in alternativa, allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. "A distanza di tempo – dice ora Lemmo – continuo a chiedermi il perché di tutto quell’odio. Certo, la nostra è una realtà importante, che può aver oscurato l’attività di altre associazioni. Ma abbiamo sempre agito con trasparenza, per il bene esclusivo degli animali. Dispiace poi che frasi come quelle provengano da persone che in teoria si professano amiche degli animali, ma che sembrano non avere imparato nulla dal rapporto con i nostri amici a quattro zampe. Più che rancore, provo quasi un po’ di compassione". Lemmo ha conferito il mandato per promuovere azioni giudiziarie in sede civile per richiedere il risarcimento del danno