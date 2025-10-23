Condannati i killer di Mattia. Papà Andrea: "Mio figlio ci ha dato una missione: cambiare le cose in meglio"

di Francesco Zuppiroli "Non ci può essere vera giustizia per questo crimine, ma penso che martedì, per quanto possibile, in aula sia stato onorato il nome di Mattia". Ci sono domande, risposte, parole che pesano molto più di altre. Per chi le dice e per chi le ascolta. E pesa davvero – con tutta la forza che può imprimere nell’anima di chi la sente – la voce di un padre che ha perso il proprio figlio di 14 anni. La voce con cui lo chef misanese Andrea Minguzzi commenta la sentenza di condanna a 24 anni (massimo della pena prevista) per i due baby killer del figlio Mattia Ahmet: ucciso a coltellate mentre si trovava in un mercato sulla sponda asiatica del Bosforo, a Istanbul.

Andrea, martedì la corte turca ha emesso due condanne per i killer e due assoluzioni, per i minorenni accusati di aver compartecipato alla pianificazione dell’omicidio di suo figlio. Come si sente dopo questa sentenza? "Da un lato siamo contenti di come sia andata. Più ci penso e più credo che sia andata bene perché gli esecutori materiali sono stati puniti con il massimo della pena senza alcuno sconto. Bisogna riconoscerlo e ringraziare la giustizia per questo".

È giustizia però quella che ha assolto gli altri due imputati? "Questo noi genitori di Mattia non possiamo accettarlo né condividerlo. Aspettiamo di leggere la spiegazione a questa scelta, ma io penso che se non ci fosse stata la spinta del branco forse a quest’ora Mattia avrebbe anche solo una piccola possibilità di essere ancora con noi".

In aula e fuori non sono mancati i momenti di tensione. Cosa ha provato nel vedere davanti a lei i ragazzini (i killer sono due 15enni, ndr) che hanno ucciso suo figlio? "Momenti di tensione ci sono stati. Ma io non condivido la reazione che culturalmente diciamo appartiene al popolo turco. Io non condivido urla e attacchi personali a chicchessia perché questo ci farebbe abbassare al loro livello e a Mattia questo non serve. Il nostro scopo è di sfruttare una tragedia per cambiare le cose in meglio".

In che modo? "Partendo dal modificare la legge sulla violenza minorile tra i 15 e i 18 anni. Mia moglie nei giorni scorsi è stata ricevuta dal Parlamento e ha trovato in tutti i capi politici un’apertura a cambiare questa legge in cui dovrebbe essere inserito un comma proprio a nome di Mattia, per fare in modo che per i reati più gravi anche i 15enni possano venire giudicati come gli adulti e senza tralasciare eventuali responsabilità genitoriali".

All’esito del processo e dopo quasi un anno da quel 9 febbraio quando Mattia morì dopo giorni di lotta per la vita, cosa si sentirebbe di dire a suo figlio? "Bella domanda... (sospira Andrea, con una voce che tradisce una commozione che è come un pugno allo stomaco, ndr) Mattia ci ha dato una missione. Noi la viviamo così. Stiamo cercando una ragione di vita dopo che ci hanno tolto la cosa più importante che avevamo. La prima reazione è di dare un senso a questa scomparsa. E io spero tanto che Mattia sia contento per quello che facciamo. Più che dirgli qualcosa ho un pensiero, di ringraziamento. E la speranza che nella tragedia si possa trovare un po’ di bene a nome suo".

Nei vostri confronti in questi mesi sono giunti messaggi di cordoglio e d’amore da tutte le parti. Qual è stato il più emozionante? "Abbiamo ricevuto un sostegno inimmaginabile dal mondo politico, artistico e popolare. Penso che l’omaggio dei Guns n’Roses a Mattia sia stato un momento molto toccante. A lui piacevano tanto e già a dicembre avevo comprato i biglietti per lui e sua madre proprio per quel concerto... Mattia ha portato con sé tanta luce".