Condannato il ‘diacono esorcista‘

Condannato a sei mesi di reclusione Davide Fabbri, 58 anni di Cervia, studente di teologia che si autodefinisce diacono esorcista. Era accusato di aver cancellato il murales dal titolo ‘L’uomo che allatta il bambino’, opera autorizzata dal Comune di Rimini sul muro di via Girolamo Savonarola, il 4 aprile del 2023 e raffigurante un uomo, appunto, che allatta al seno un neonato. Secondo le accuse (basate sugli accertamenti svolti dalla Digos di Rimini), Fabbri avrebbe distrutto l’opera usando della vernice bianca. ‘L’uomo che allatta il bambino’ era stato poi ripristinato, ma il caso era diventato nazionale con una miriade di commenti politici e non solo che avevano diviso l’opinione pubblica.

"Ho avuto una difesa impeccabile dalla mia avvocatessa Tiziana Teodosio, che ha fatto un’arringa difensiva importante" racconta lo stesso Fabbri. "La sentenza stata: una condanna a sei mesi di reclusione, più il pagamento delle spese processuali. A mio avviso, purtroppo non si è tenuto conto dei fatti che dimostravano la mia azione puramente religiosa e della manipolazione ideologica di tali avvenimenti che hanno portato alla cancellazione di tale murales, ed è stata essenzialmente una sentenza politica. Per tale motivo mi definisco ’prigioniero religioso’, condannato per la mia opinione cristiana e di buon senso" conclude Fabbri.