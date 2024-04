Condannato l’ex presidente del Tiro a segno

Arriva al primo grado di giudizio il processo che ruota attorno al Tiro a segno di Santarcangelo, riguardante in particolar modo le opere che sarebbero state realizzate abusivamente negli spazi del poligono, successivamente agli allagamenti del fiume Uso del 2015, che provocarono numerosi danni all’impianto. Un caso che è stato al centro di un lungo braccio di ferro con il Comune di Santarcangelo con una serie di corsi e ricorsi che nel 2022 erano sfociati in una sentenza del Consiglio di Stato, che aveva respinto l’istanza presentata dal Tiro a segno, ordinando la demolizione delle opere realizzate abusivamente. Questo sotto il profilo amministrativo. Dal punto di vista penale, nei giorni scorsi, il giudice di Rimini ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’ex presidente pro tempore della Sezione Tiro a segno nazionale di Santarcangelo, Bruno Rossi, ad un anno di reclusione e a 550 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La sospensione della pena è subordinata alla rimozione delle opere, a spese dell’imputato. Cinque le ipotesi di reato che erano contestate dagli inquirenti a Rossi, per un totale di dieci punti. Per tre di questi, Rossi è stato condannato, per un altro punto il reato è stato prescritto, mentre per i rimanenti sei punti è arrivata l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il fatto non sussiste. Si tratta, come già detto, del primo grado di giudizio, e non è dunque da escludere un eventuale ricorso in Appello. Insieme a Rossi, nel processo, era stato coinvolto anche il tecnico incaricato dall’ex presidente di realizzare un progetto per l’area del Tiro a segno: quest’ultimo è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Una delle principale accuse ipotizzate dalla Procura di Rimini nei confronti di Rossi riguardava l’invasione arbitraria di terreni pubblici di proprietà del Demanio occupandoli con un manufatto adibito ad area di tiro, sala e servizi igienici e con una struttura dotata di muri in cemento armato, il tutto per poter ospitare le attività svolte dalla sezione santarcangiolese del Tiro a segno. Rossi, dal canto suo, ha sempre ammesso di aver agito senza alcun tornaconto, ma solamente per consentire agli appassionati di tiro a volo di continuare a praticare l’attività sportiva. L’iter si era messo in moto a seguito di un’ordinanza comunale, emessa nel 2019, a seguito alcune verifiche negli spazi del Tiro a segno. Verifiche che avevano evidenziato come buona parte delle strutture realizzate, secondo il Comune, fossero irregolari e troppo vicine al fiume. Anche Arpae negli anni aveva dato parere negativo a quelle costruzioni.