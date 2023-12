Condannato per usura gestisce un minimarket: licenza revocata

Una condanna per usura. La messa alla prova, ai servizi sociali, per pagare il suo conto con la giustizia. Un conto già ’saldato’ da diversi anni. Non per il Comune, che ha deciso di revocargli la licenza del minimarket che ha preso in gestione. E lui, un commerciante (originario del Bangladesh) di una quarantina di anni, sarà costretto a lasciare l’attività che aveva preso in gestione appena un anno fa a Rimini, in zona mare. Così ha deciso il Tar, che ha deciso di respingere il ricorso presentato dal negoziante, assistito dagli avvocati Massimiliano Orrù e Lorenzo Gobbi, contro il provvedimento con cui il Comune gli ha revocato la licenza.

La sentenza è arrivata pochi giorni fa. "Ma stiamo valutando di presentare il ricorso al Consiglio di Stato – annuncia Gobbi – A nostro parere il provvedimento del Comune è illegittimo, perché sono passati ampiamente più di 5 anni dalla condanna, e il commerciante ha già scontato la pena con la messa alla prova ai servizi sociali". Secondo il Tulps (il Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, ndr) non possono esercitare attività di pubblico esercizio le persone condannate per reati di una certa gravità, tra cui l’usura. Il divieto permane per 5 anni. Per il commerciante bengalese la condanna definitiva, a 2 anni e 5 mesi, è arrivata nel 2012. Poi per lui c’è stata la messa in prova ai servizi sociali, con cui ha estinto la pena. "Il Comune di Rimini ha conteggiato i 5 anni di divieto dalla fine della messa in prova – continua Gobbi – Abbiamo fatto ricorso, sostenendo che il periodo va conteggiato da quanto la condanna è passata in giudicato e che quindi non c’era motivo di revocare la licenza, essendo i termini già abbondantemente trascorsi". Il Tar aveva accolto il ricorso cautelare, consentendo quest’estate al negoziante di tenere aperto il suo minimarket, in attesa di pronunciarsi nel merito della vicenda. Ma pochi giorni fa i giudici hanno dato ragione al Comune e confermato la revoca della licenza. "Stiamo pensando di fare ricorso – conclude Gobbi – Anche perché il Tar in un caso simile, per il gestore di un’altra attività di Rimini, ha stabilito che i 5 anni vanno conteggiati dalla sentenza definitiva".

Manuel Spadazzi