"Condhotel, dieci strutture pronte a cambiare"

La Regina è pronta a liberalizzare i Condhotel in città accogliendo le nuove normative regionali (legge regionale 3 del 2019). Se ne parlerà questa sera in consiglio comunale, dove la maggioranza pare oramai compatta verso un’approvazione che alla vigilia appare scontata. I Condhotel prevedono la coesistenza di camere e appartamenti, rappresentano una diversificazione con cui rafforzare l’offerta turistica. Mirano a garantire la continuità delle strutture alberghiere, ma nello stesso tempo le rigenerano permettendo di realizzare una quota di appartamenti. Un tema caldissimo in una città dove negli ultimi 50 anni hanno chiuso oltre 200 strutture: "In questo momento tanti operatori attendono segnali come questo – conferma Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianto – anche per riqualificare le proprie strutture, magari marginali. Credo che una decina di cantieri siano pronti a partire non appena la normativa lo consentirà. Parliamo di medio-piccole pensioncine oramai fuori mercato che con una certa possibile riqualificazione potranno rinnovarsi e ridare lustro anche alla città, confermo la nostra approvazione per questa linea politica".

I Condhotel sono caratterizzati dall’apertura annuale, gli appartamenti possono occupare fino a un massimo del 40 per cento dell’unità immobiliare mentre le camere per gli ospiti dovranno essere almeno un minimo di 7. La coesistenza di camere e unità immobiliari abitative deve avvenire o nello stesso immobile oppure deve essere inserita in un contesto unitario, collocato nel medesimo Comune. Camere e appartamenti devono avere una distanza che non sia superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero. "Siamo pronti a recepire le indicazioni regionali, non inventiamo nulla ma seguiamo una tendenza importante anche per salvaguardare il nostro turismo" conferma Roberto Franca, consigliere di maggioranza della lista "Idee in Comune". I nuovi indirizzi urbanistici, dunque, potranno sbloccare investimenti e favorire certamente anche una significativa ripresa del settore edilizio con nuovi cantieri pronti a partire.

Luca Pizzagalli