"Condhotel, impulso al mercato immobiliare"

Sorridono gli operatori e le categorie di Cattolica alla notizia che l’amministrazione comunale, con il nuovo pug, incentiverà i Condhotel, favorendo così la possibilità di appartamenti e camere presenti nella medesima struttura alberghiera riqualificata. "Sicuramente questo tipo di norme – spiega Matteo Fabbri, segretario Cna Cattolica e San Giovanni – potrà incentivare i piccoli hotel, quelli magari fuori mercato e non più in prima linea, nelle zone più periferiche, a riqualificarsi. Potranno ristrutturarsi, non rimanendo chiusi e mantenendosi competitivi sul mercato turistico, con un incentivo dunque al lavoro e alla ristrutturazione". Da queste nuove norme potrebbero poi arrivare nuovi investimenti privati e nuovi cantieri, con lavoro anche per tutto il settore dell’edilizia.

Altri pensano a tutto il mercato immobiliare: "In questo modo alcuni ospiti potranno investire in appartamenti turistici – spiega Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato Cattolica – e credo che magari si libererà in parte il mercato degli appartamenti a Cattolica dove le famiglie faticano ad acquistare "casa" per un periodo annuale. Poi naturalmente tale incentivo è importante anche per chi vuole ristrutturare ed in città oramai sono tante le strutture obsolete, che necessitano una riqualificazione significativa. Grazie alla sinergia tra appartamenti e servizi alberghieri, siamo fiduciosi sulla bontà di questa scelta". Altri chiedono bonus e premialità per gli accorpamenti: "Ben vengano i Condhotel – chiude Giuseppe Barbieri, presidente Adac –, ma si devono liberare spazi a terra, ricavando magari dagli accorpamenti di hotel alcuni parcheggi e giardini a piano terra, per creare più aree di uso pubblico e turistico".

E la sindaca Franca Foronchi ha annunciato proprio premialità di cubature per accorpamenti di alberghi dismessi e non, che liberino spazi da destinarsi a giardini, parcheggi o luoghi ricreativi. I Condhotel sono caratterizzati dall’apertura annuale, gli appartamenti possono occupare fino a un massimo del 40 per cento dell’unità immobiliare mentre le camere per gli ospiti dovranno essere minimo 7, la coesistenza di camere e unità immobiliari abitative deve avvenire o nello stesso immobile oppure deve essere inserita in un contesto unitario, collocato nel medesimo Comune. Previsti poi alcuni servizi alberghieri unici all’interno della singola struttura come portineria ed altro ancora.

