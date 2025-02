Condhotel, primi passi per la riqualificazione

La sindaca apre alla possibilità di autorizzare più Condhotel in città e annuncia nuove norme urbanistiche con bonus per accorpamenti tra hotel, che libereranno aree per parcheggi, spazi verdi e servizi. La Regina si appresta a vivere un 2025 ricco di novità in ambito di piano urbanistico generale. "Porteremo l’argomento nel prossimo consiglio comunale – annuncia la prima cittadina Franca Foronchi – per discutere sul recepimento della legge regionale 3 del 2019 che disciplina l’avvio dei Condhotel. Con questo strumento puntiamo a raggiungere alcuni obiettivi strategici per la nostra città. Primo fra tutti, la riqualificazione dei nostri alberghi. I Condhotel, che prevedono la coesistenza di camere e appartamenti, rappresentano una diversificazione con cui rafforzare l’offerta turistica. Mirano a garantire la continuità delle strutture alberghiere, ma nello stesso tempo le rigenerano permettendo di realizzare una quota di appartamenti".

Un tema caldissimo in una città dove negli ultimi 50 anni hanno visto la chiusura di oltre 200 strutture: "Questa operazione – continua Franca Foronchi – è propedeutica al Piano Urbanistico Generale (Pug) con il quale sarà previsto che strutture alberghiere dismesse dovranno convenzionarsi con altri hotel per liberare spazi a mare della ferrovia. Si prevederanno premialità di cubature per accorpamenti di alberghi dismessi e non, che liberino spazi da destinarsi a giardini, parcheggi o luoghi ricreativi".

La prima cittadina conferma ora di aver già incontrato i tecnici che operano in città: "I tecnici hanno mostrato grande interesse per questo strumento – conclude la sindaca – mi preme evidenziare che possono usufruire del Condhotel tutte le strutture ricettive esistenti nel nostro Comune, con vincolo alberghiero". I Condhotel sono caratterizzati dall’apertura annuale, gli appartamenti possono occupare fino a un massimo del 40 per cento dell’unità immobiliare mentre le camere per gli ospiti dovranno essere minimo 7. La coesistenza di camere e unità immobiliari abitative deve avvenire o nello stesso immobile oppure deve essere inserita in un contesto unitario, collocato nel medesimo Comune. Camere e appartamenti devono avere una distanza che non sia superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero. Altri requisiti: l’esistenza di una portineria unica e la gestione unitaria e integrata dei servizi dell’esercizio alberghiero estesi alle unità residenziali come ad esempio piscina, palestra, spa".

Luca Pizzagalli