Condhotel, via libera in consiglio Le ex colonie potranno risorgere

Condhotel: il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il recepimento della delibera regionale in materia, che risale al 23 aprile 2019. "L’avevamo proposto inutilmente già quattro anni fa, peccato si sia perso tempo inutilmente", ha detto nel consiglio il civico Gabriele Bucci. "Dalla Regione ci attendiamo strumenti che consentano il recupero del desueto con elasticità di progettazione e incentivi per abbattimento e ricostruzione", commenta il pentastellato Danilo Lombardi. "Sono favorevole a un nuovo strumento urbanistico che possa dare opportunità agli imprenditori ma, a differenza di quello che succede in altri comuni, se si vuole intercettare nuovi investitori bisogna creare appeal. Ma in zona colonie, tranne la strada di gronda che non si vede partire e qualche intervento spot, chi verrà ad investire se a livello pubblico non creiamo una città attraente?", chiede Alessandro Berardi, Civici per Bim. "Nel caso ipotetico, sottolineo ipotetico – aggiunge Bucci – che una delle ex colonie interessate a trasformarsi in condhotel fosse la Roma, occorre promuovere una iniziativa del Comune nei confronti della Regione. Cosa che chiedo da anni senza esiti - ma oggi basta copiare dal sindaco di Rimini, che lo ha fatto recentemente - affinchè si risolva in positivo il problema dei vincoli. La Regione è disponibile e la posizione politica ora è chiara. Riassunta nelle parole dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini al Carlino: per le colonie che hanno vincoli della Soprintendenza ci confronteremo con il Comune - si parla di Rimini, ma deve valere anche per noi a Bellaria Igea Marina - affiancandolo nei progetti di valorizzazione".