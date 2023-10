Condivide con i follower videogiochi popolari

I suoi canali YouTube e TikTok sono incentrati soprattutto sul mondo del gaming. Favarigna33, questo il nickname del 21enne siciliano coinvolto in un’inchiesta della Procura di Rimini su atti sessuali e persecutori ai danni di un ragazzino riminese, ama condividere con decine di migliaia di follower – quasi tutti giovanissimi – le sue partite ed alcuni dei videogiochi più popolari, come Fortnite e Gta. Una tendenza molto in voga sulle piattaforme di streaming, dove non pochi ragazzi , anche in Italia, sono riusciti a trasformare la loro passione per il gioco virtuale in una vera e propria professione, con tanto di sponsor e guadagni considerevoli. Ma sui social Davide Favaloro è anche il protagonista di alcune ‘challenge’, nelle quali sfida i suoi amici a chi resiste più a lungo nell’acqua gelata della Jacuzzi o a chi resta più tempo in apnea. Nella sua pagina di YouTube sono presenti anche diversi filmati dai titoli ad effetto pensati appositamente per ’acchiappare’ click: "Ho quasi ucciso un ragazzo per salvare il mio amico", "Sono stato denunciato, addio per sempre", "A 5 anni ho rischiato di essere investito da un’auto". E ancora: "Ho salvato un bambino dalla strada" e "Il mio amico è morto investito da un camion". In uno di questi, il giovane youtuber parla proprio di un suo viaggio a Rimini, dove si sarebbe recato per una "breve vacanza". Ieri le bacheche social di Favarigna33 sono state letteralmente prese d’assalto da centinaia di utenti che hanno riversato una marea di messaggi di indignazione per le accuse che gli vengono mosse. In tanti, una volta venuta a galla la vicenda, hanno deciso di abbandonare il canale e di rimuovere la loro iscrizione.