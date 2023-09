Condivido certe idee del generale Vannacci. Il nostro mondo sta viaggiando contromano

Gentile redazione, personalmente condivido certi passaggi del libro Il mondo al contrario scritto dal generale Roberto Vannacci. Io ho sempre sostenuto che il questo mondo, da tempo, sta viaggiando contromano. Come si può condannare il generale Vannacci, quando dice che la famiglia deve essere composta da un uomo e da una donna? Due uomini o due donne possono certamente vivere insieme, ma dov’è la procreazione in una coppia omosessuale? Detto questo io, se avessi un figlio gay, lo accetterei senza problemi come un altro figlio.

R.D.