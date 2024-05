Il condominio dei veleni: litiga col vicino per l’ascensore e lo assale armato di forbici

Rimini, 12 maggio 2024 – Un ascensore non funzionante in una palazzina e due condomini che si ritrovano a discutere. Una lite tra vicini come ne avvengono tante, ma che è sfociata in un’aggressione a tutti gli effetti, nel corso della quale sarebbe spuntato fuori anche un paio di forbici. Il parapiglia era scoppiato nel dicembre del 2022, in un condominio a Bellaria. Erano accorsi i carabinieri che avevano identificato i presenti e arrestato un uomo di 43 anni.

Quest’ultimo , stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe impugnato un paio di forbici da elettricista, tirandole fuori dalla tuta di lavoro, e avrebbe cercato con queste di ferire, alla gola e al viso, il proprietario 38enne di uno degli appartamenti della palazzina, colpendolo poi calci in faccia mentre si trovava steso per terra. Il nome del 43enne, difeso dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini del foro di Rimini, era finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di tentato omicidio, lesioni e minacce. Ha scelto la strada del rito abbreviato e nei giorni scorsi è stato condannato a un anno di reclusione solamente per le lesioni e le minacce, mentre è stato prosciolto dall’accusa più pesante, quella di tentato omicidio.

Accusa che l’indagato, dal canto suo, ha sempre respinto categoricamente dall’inizio, spiegando di aver sì avuto un litigio con il 38enne, ma non di essersi mai spinto fino al punto di estrarre la forbici o qualsiasi altro oggetto da punta e taglio. La Procura aveva chiesto per lui una condanna a 5 anni di carcere. All’origine dell’intera vicenda c’è, come già detto, un diverbio nato per motivi banalissimi: un ascensore non funzionante. Il 43enne, stando a quanto emerso durante le indagini, avrebbe addebitato la colpa del malfunzionamento proprio al 38enne e ai suoi familiari, proprietari di appartamenti in quello stabile.

Un giorno, tornando dal lavoro, avrebbe incominciato a discutere furiosamente con l’altro uomo. La situazione sarebbe presto precipitata, col 43enne che avrebbe assalito il rivale (poi finito in pronto soccorso con ferite di lievi entità guaribili in cinque giorni) facendolo cadere a terra. In soccorso del malcapitato erano intervenute la madre e la sorella che in qualche modo erano riuscite a strapparlo dalle grinfie dell’assalitore. Anche le due donne sarebbero state costrette a fare i conti con lui: l’anziana sarebbe stata spintonata finendo a sua volta a terra, mentre alla sorella sarebbero state indirizzate delle minacce.