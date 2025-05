Condominio Nettuno, parte la petizione: "Riccionesi, aiutateci"

Un grande cartellone appeso ai balconi e appelli Facebook sulla pagina dedicata. Gli inquilini del condominio Nettuno, in viale Tasso a Riccione, le stanno provando tutte per far sentire la propria voce. L’ultima in ordine di tempo è la petizione lanciata su Change.org nella giornata di ieri. Una petizione che chiama a raccolta i cittadini su un caso che valica il semplice contenzioso tra alcuni residenti e l’amministrazione comunale.

Ieri nelle primissime ore, prima ancora che la petizione venisse rilanciata sulla pagina Facebook del condominio Nettuno, erano già 25 i firmatari. L’obiettivo è ovviamente vedere aumentare quel numero chiamando a raccolta i riccionesi nel sostenere la battaglia per la casa degli inquilini della palazzina che su Change.org si presentano così: "Siamo proprietari degli appartamenti nel condominio Nettuno a Riccione. Abbiamo acquistato in buona fede ed investito i nostri risparmi in queste proprietà. La nostra situazione è adesso a rischio a causa di un errore commesso dal Comune. Il condominio è stato edificato nel 2003 in regola e senza nessun abuso in base alla concessione edilizia rilasciata all’epoca, ma ad ottobre 2024 ci vediamo recapitare un ordine di demolizione del condominio".

In precedenza, ben sei anni prima, "nel 2018 il giudice amministrativo ha annullato la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Riccione, in quanto rilasciata sulla base di un piano regolatore illegittimo. In risposta a questo, invece che sistemare la situazione, il Comune ha ordinato a noi condomini la demolizione dell’intero fabbricato senza cercare una soluzione".

I residenti dicono: "Non abbiamo commesso alcun abuso, l’errore è stato del Comune e pertanto la richiesta di demolizione o di oneri per la fiscalizzazione non è giusta". Sta di fatto che ci sono sentenze che annullano la concessione edilizia che hanno portato alla conseguente richiesta di demolizione e ripristino inoltrata anni più tardi dall’amministrazione. Tuttavia, "riteniamo una grande ingiustizia essere penalizzati per un errore che non abbiamo commesso".

In municipio non stanno facendo orecchie da mercante. Da quanto viene spiegato, gli uffici stanno lavorando per la ricerca di un soluzione che possa minimizzare l’impatto delle sentenze. Tradotto, il tema è la sanatoria necessaria per mantenere in piedi la palazzina. Una pratica che si presenta molto onerosa, su cui gli uffici vagliano possibilità per ridurne l’impatto.

Andrea Oliva