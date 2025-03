"Condotta antisindacale": la Cgil vince contro la preside

La Flc Cgil batte in tribunale la dirigente scolastica dell’Istituto Belluzzi Da Vinci, Sabina Fortunati. "È stata accertata nuovamente la condotta antisindacale tenuta dalla dirigente – spiega Simonetta Ascarelli per la Cgil –. La contrattazione integrativa di istituto non è eludibile". La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Giorgia Bonetti dopo l’opposizione che aveva presentato l’amministrazione scolastica. Infine è stata confermata la condotta antisindacale della dirigente. "In particolare, il tribunale ha evidenziato come la dirigente scolastica dell’istituto abbia violato le prerogative sindacali rifiutando di fornire dati disaggregati sui compensi accessori del personale, limitando così la possibilità delle Rsu di verificare l’equità nella distribuzione delle risorse". Lo scontro era iniziato nel 2023 con il ricorso della Flc Cgil "dopo i reiterati atti unilaterali della dirigente che avevano reso impossibile giungere a un contratto di istituto condiviso".