Condotta idrica rotta Traffico bloccato

Un’importante rottura alla condotta idrica si è generata nella zona di via Piemonte a Riccione. Già nel primo mattino di ieri le squadre inviate da Hera sono intervenute per sistemare la perdita. L’entità della falla era tale che è stato necessario limitare la circolazione nell’area.

La perdita infatti è stata scoperta tra la via Piemonte e via San Lorenzo. Ed è proprio in via San Lorenzo che per buona parte della giornata di ieri è stato istituito il divieto di transito nella direzione sud. Le squadre sono intervenite in forze lavorando per buona parte della giornata così da sistemare la perdita, con le operazioni che si sono chiuse in giornata.